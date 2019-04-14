المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة يعلن استضافة مصر للدورة القادمة مارس 2020

كتب ـ محمود راغب

كشفت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة برئاسة الدكتورة هاربين أرورا، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لرابطة اتحاد جميع السيدات بالهند قد أعلن عن استضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات الدورة القادمة للمنتدى خلال شهر مارس 2020.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي في فعاليات الدورة العالمية الخامسة والعشرين للمنتدى الاقتصادي السنوى للمرأة 2019 بالهند. مشيرة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة يعد منبرا دوليا لتمكين النساء القيادات في جميع المجالات ومن جميع أنحاء العالم، وتعزيز القدرات والتواصل بين السيدات حول العالم، واللاتى يمثلن مصدر إلهام للسيدات من رؤساء الدول والسياسيات ورائدات الاعمال والكاتبات وقادة الفكر والمشاهير.

وأوضحت رئيسة المجلس، أن فكرة المنتدى بدأت عام 2015 من خلال اتحاد جميع السيدات بالهند ، وقد وصل عدد عضوات المنتدى 100000 عضوة وملهمة من النساء في 150 دولة، مشيدة بالجهود الحثيثة التى قام بها كل من، السفيرة هبة المراسي سفيرة مصر الحالية بالهند، والسفير حاتم تاج الدين سفير مصر السابق بالهند من أجل استضافة مصر لهذا المنتدى، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم المنتدي العام القادم بدعم من المجلس القومي للمرأة.

وكانت الدكتورة هاربين ارورا من ضمن النماذج الشبابية التى كرمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في عام 2018، وخلال كلمتها في الجلسة الختامية للمؤتمر قد وعدت بتنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة في مصر وجمع اكثر من 1000 سيدة قيادية من حول العالم للحضور الي مصر والمشاركة في المنتدى، مشيرة في كلمتها إلى أن ذلك يأتى تتويجا للإنجازات التى حققتها المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء دعم القيادة السياسية لها.

جدير بالذكر، أنه قد سبق أن استضاف هذا المنتدى عدة دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتونس والمغرب وكولومبيا والمكسيك والبرتغال وسلوفينيا.