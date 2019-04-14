video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المستشار القانونى لمؤسس ويكليكس: تهم أمريكية لأسانج تصل عقوبتها للسجن 45 عاما

الأحد، 14 أبريل 2019 08:35 ص
المستشار القانونى لمؤسس ويكليكس: تهم أمريكية لأسانج تصل عقوبتها للسجن 45 عاما جوليان أسانج
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد جيفرى روبرتسون المستشار القانونى لمؤسس موقع ويكليكس جوليان أسانج أن الولايات المتحدة ستوجه اتهامات لأسانج تصل عقوبتها إلى السجن 45 عاما.

وقال روبرتسون ـ فى تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تطلبه للعدالة وستوجه له اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن 45 عاما، مضيفا أن المسئولين بالولايات المتحدة يعتمدون على أن الدستور ينص على حماية الصحفيين الأمريكيين ولا ينطبق ذلك على أى صحفى أجنبى.

وفى سياق متصل، طالب جون شيبتون والد مؤسس موقع ويكليكس اليوم الأحد، أستراليا بإعادة نجله إلى البلاد، معربا عن صدمته لرؤية حالته بعد اعتقاله فى العاصمة البريطانية (لندن) يوم الخميس الماضي.

وقال شيبتون - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إنه يجب على وزارة الخارجية الأسترالية ورئيس الوزراء التدخل فى قضية نجله، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 74 عاما ويبدو أفضل حالا منه وهو مازال فى السابعة والأربعين.

كان رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون قد أعلن أمس الأول الجمعة أن أسانج لن يتلق معاملة خاصة من كانبرا.

واعتقلت الشرطة البريطانية مؤخرا جوليان أسانج فى سفارة الإكوادور بلندن التى لجأ إليها منذ عام 2012، بعدما سحبت الإكوادور حقه فى اللجوء.

يذكر أن أسانج - الذى تسبب فى إحراج الولايات المتحدة بعد نشره عددا كبيرا من الوثائق السرية - كان قد لجأ إلى سفارة الإكوادور فى لندن قبل سنوات، حيث طلب حق اللجوء السياسى للإفلات من محاولات تسليمه إلى السويد، بتهمة التحرش الجنسى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعتقال أسانج هل هو فصل فى حرب أجهزة الاستخبارات أم تقييد لحرية الصحافة؟.. واشنطن تتهم مؤسس ويكيليكس بالتعاون مع روسيا فى التدخل بانتخابات 2016.. محاكمته بالقرصنة.. سنودن وسكريبال فصول فى الصراع

مؤسس ويكيليكس يواجه السجن 12 شهرا فى بريطانيا لعدم المثول أمام المحكمة

الخارجية الروسية: نأمل في احترم جميع حقوق مؤسس "ويكيليكس" المعتقل في بريطانيا

ترامب: لا أعلم شئ عن ويكيليكس ومؤسسها.. هذا ليس موضوعى

اعتقال مساعد مؤسس ويكيليكس فى الإكوادور خلال محاولته الفرار إلى اليابان

شاهد.. لحظة اعتقال مؤسس موقع التسريبات الأشهر "ويكيليكس"

وزير إكوادورى سابق: الرئيس مورينو باع جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس وقبض الثمن

عتقال جوليان اسانج

جوليان اسانج

اخبار جوليان اسانج

ويكليكس

WikiLeaks

تسريبات ويكيليكس




لا تفوتك
"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة