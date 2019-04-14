المستشار القانونى لمؤسس ويكليكس: تهم أمريكية لأسانج تصل عقوبتها للسجن 45 عاما

لندن (أ ش أ)

أكد جيفرى روبرتسون المستشار القانونى لمؤسس موقع ويكليكس جوليان أسانج أن الولايات المتحدة ستوجه اتهامات لأسانج تصل عقوبتها إلى السجن 45 عاما.

وقال روبرتسون ـ فى تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تطلبه للعدالة وستوجه له اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن 45 عاما، مضيفا أن المسئولين بالولايات المتحدة يعتمدون على أن الدستور ينص على حماية الصحفيين الأمريكيين ولا ينطبق ذلك على أى صحفى أجنبى.

وفى سياق متصل، طالب جون شيبتون والد مؤسس موقع ويكليكس اليوم الأحد، أستراليا بإعادة نجله إلى البلاد، معربا عن صدمته لرؤية حالته بعد اعتقاله فى العاصمة البريطانية (لندن) يوم الخميس الماضي.

وقال شيبتون - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إنه يجب على وزارة الخارجية الأسترالية ورئيس الوزراء التدخل فى قضية نجله، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 74 عاما ويبدو أفضل حالا منه وهو مازال فى السابعة والأربعين.

كان رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون قد أعلن أمس الأول الجمعة أن أسانج لن يتلق معاملة خاصة من كانبرا.

واعتقلت الشرطة البريطانية مؤخرا جوليان أسانج فى سفارة الإكوادور بلندن التى لجأ إليها منذ عام 2012، بعدما سحبت الإكوادور حقه فى اللجوء.

يذكر أن أسانج - الذى تسبب فى إحراج الولايات المتحدة بعد نشره عددا كبيرا من الوثائق السرية - كان قد لجأ إلى سفارة الإكوادور فى لندن قبل سنوات، حيث طلب حق اللجوء السياسى للإفلات من محاولات تسليمه إلى السويد، بتهمة التحرش الجنسى.