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"المركزى للإحصاء بسوريا": 38.1% من السوريين معرضون لانعدام الأمن الغذائى

الأحد، 14 أبريل 2019 05:39 م
"المركزى للإحصاء بسوريا": 38.1% من السوريين معرضون لانعدام الأمن الغذائى جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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أعلن المكتب المركزى للإحصاء فى سوريا، اليوم الأحد، أن نسبة غير الآمنين غذائيًا فى البلاد بلغت 28.7%، وأن 38.1% معرضون لانعدام الأمن الغذائي.

وبيَّنت نتائج المسح الذى أجراه المكتب - بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة ومنظمات دولية - أن أعلى نسبة انعدام أمن غذائى سُجلت فى محافظة حماة، إذ تجاوزت 53%، تلتها القنيطرة بـ46%، وحلب بـ36.6%.

وأظهرت النتائج - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن نسبة الآمنين غذائيًا فى سوريا بلغت نحو 33%، فى ظل متوسط إنفاق شهرى يصل إلى 116 ألف ليرة، بما يزيد بنحو 3 أضعاف على متوسط الأجور البالغ 35 ألفًا، لافتة إلى أن متوسط إنفاق الأسر التى تمت زيارتها بلغ 115.9 ألف ليرة سورية، فى حين أن متوسط الأجور محدد بنحو 35 ألف ليرة.

وشمل المسح 28 ألف أسرة فى المحافظات السورية باستثناء الرقة وإدلب الخارجتين تماما عن السيطرة الحكومية، ودير الزور التى كانت خارجة عن السيطرة.

 


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