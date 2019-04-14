المؤسسة الإسلامية للتنمية خلال لقاء وزيرة الاستثمار : استثمرنا 230 مليون دولار فى مصر

رسالة واشنطن عبد الحليم سالم

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع أيمن السجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الاسلامى للتنمية بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، و معتز يكن، مستشار اول الوزيرة، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن.

وبحث الجانبان، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة بشأن التعاون لتطوير وتمويل استثمارات لمشروعات البنية الاساسية، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم وتوسيع دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص في مصر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تمويل مشاريع البنية الاساسية والمشروعات الكبرى ومشروعات في التعليم والطاقة المتجددة ودعم استثمارات في شركة للسكر خلال الفترة المقبلة.

وناقش الجانبان، زيادة التعاون في مجال ريادة الأعمال وزيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص، والخطة المستقبلية لتوسع المؤسسة في نشاطها في مصر، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، ودعم المؤسسة لمصر في الترويج للفرص الاستثمارية بها في الخارج.

وأشارت الوزيرة إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، وعلى رأسها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، موضحا أن الوزارة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مصر، ودعم المؤسسات الدولية له للاستثمار في المشروعات القومية والتنموية.

وأكد أيمن السجينى، أن المؤسسة ستعمل على دعم القطاع الخاص من أجل زيادة استثماراته فى مصر فى ظل تطلع الجميع للاستثمار في مصر، وبرامج لريادة الأعمال ومشروعات متناهية الصغر، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى بشكل دائم للإسهام الفعال في التنمية في مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، معربا عن تطلعه إلى شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات المقبلة.

وأوضح ان المؤسسة استثمرت في مصر بنحو 230 مليون دولار في قطاعات مختلفة، حيث تم استثمار ما يقارب من ٧٥ مليون دولار في قطاع صناعة الاغذية (مصنع ألبان و مصنع سكر)، كما تم استثمار نحو ٧٥ مليون دولار في مشروع الطاقة المتجددة في بنبان، و في القطاع المالي تم انشاء شركة تأجير تمويلي بالشراكة مع بنك الاستثمار العربي و شركة أخرى، و تم اقراض بنك مصر ٢٥ مليون دولار ضمن تمويل مجمع قدره ٣٥٠ مليون دولار، و في قطاع البترول تم الاشتراك في تمويل شركة خدمات بترولية بنحو٢٠ مليون دولار.