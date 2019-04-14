القبض على موظف أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله فى بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

ألقت مباحث الفشن جنوب بنى سويف، القبض على موظف أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله.

وردت معلومات إلى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن تفيد قيام "ماجد . ح" 45 سنه موظف يقيم بمدينة الفشن بالتنقيب داخل منزله بحثا عن الآثار.

عقب التأكد من صحة المعلومات، داهمت قوة من المباحث تضم النقباء عماد عرفة ومسعد ذكى وحسين إبراهيم معاونى مباحث المركز، المنزل وتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته أدوات الحفر، وتبين أنه نجح فى صنع حفرة يصل عمقها إلى 10 أمتار تحت الأرض بحثا عن الآثار.

تم التحفظ على المتهم وأدوات الحفر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.