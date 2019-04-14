القبض على عاطلين بحوزتهما 138 لفافة هيروين فى الغربية

الغربيه محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين خلال حملة أمنية بنطاق القسم.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوه المرافقة له من ضبط كلا من " م أ "، " أ ال " وبحوزتهما 138 لفافة هيروين قبل ترويجها على عملائهم.

تم نقل المتهمين لديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة لتولى التحقيق.