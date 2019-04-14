الفريق المصرى يحصد 11 ميدالية ذهبية وفضة فى معرض جنيف الدولى للاختراعات

حصد الوفد المصرى المشارك فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019 فى دورته السابعة والأربعين والتى اُختتمت فاعلياته اليوم على 3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزيه.

وذكر بيان وزارة التعليم العالى اليوم، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعرب عن سعادته بهذه النتائج التى تبعث على الفخر، مشيرًا إلى أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تفتح نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل فى المعرض الدولى الأكبر والأهم للابتكار، وأن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومى والمساندة، حيث يشاركون فى رفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المحافل الدولية.

وأسفرت المشاركة عن فوز 11 مبتكر من الفريق المصرى بـ 13 ابتكار لأن بعضهم شارك بأكثر من ابتكار وتأتى هذه النتائج متوافقة تماماً مع توقعات رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر والذى صرح فى وقت سابق عند إعلان أسماء الفريق الذى سيمثل مصر فى المعرض هذا العام قائلاً: "إنه متفائل هذا العام أشد التفاؤل نتيجة للخبرة الكبيرة التى أصبح يتمتع بها الوفد المصرى والمخترعون المصريون"، وأضاف أن الأكاديمية قد اختارت ودعمت المخترعين المصريين من بين المتقدمين على موقع الأكاديمية بطريقة شفافة وعادلة ومعلنة للمشاركة فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019 برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة ليصل إجمالى الدعم إلى ما يقرب من 300,000 جنيه مصرى.

وأوضح صقر ان دعم الأكاديمية للابتكار والمبتكرين غير مسبوق هذه الايام حيث تنوعت البرامج وتضاعف الدعم، حيث تقوم الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى طبقاً لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 على اطلاق برامج ومبادرات وآليات جديدة لدعم المبتكرين ومضاعفة الدعم.

وأشارت البيانات الصادرة عن أكاديمية البحث العلمى والواردة من المشرف على البعثة المصرية أنه قد فاز بالميدالية الذهبية الدكتور عمرو هلال عن ابتكاره غذاء مبتكر معزز بالفيتامينات والمعادن، والدكتور محمود جلال عن عرض تقنيات مبتكرة لمقاومة الآفات الزراعية، والمبتكر محمود صالح شركة Medusa عن ابتكار برنامج للتحليل الوراثى الخلوى للكروموسومات وهو أحد المشاركين من محور دعم الشركات الناشئة بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار 2018 ومن المحتضنين بالبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق".

وحصد الفضة احمد الشامى عن ابتكاره تعزيز كفاءة التبريد لمحركات الديزل الثقيلة باستخدام جزيئات النانو، وباهى أحمد عن ابتكاره روبوت إعادة تأهيل الهيكل الخارجى لليد، وهشام نصار عن ابتكاره وحدة التعقيم والفرم المتكاملة للنفايات الطبية باستخدام الأوزون والبلازما، وسالم نبيل عن ابتكاره نظام التوجيه الذكى فى المركبات، وابانوب جمال عن ابتكاره جهاز لاستخلاص المادة الفعالة من النبات فى خطوة واحدة، وايهاب عادل عن ابتكار نظام تأمين باستخدام طائرة تأمين، والدكتور محمود جلال عن ابتكاره إنتاج الأعلاف الحيوانية من ألواح نبات التين، والدكتور عمرو هلال عن ابتكاره مستخلصات نخالة الأرز، وحصلا على الميدالية البرونزية فدوى الشناوى عن ابتكارها اسورة للكشف عن وظيفة القلب والدكتور الأحمدى حمد عن ابتكاره قرنية اصطناعية.

كما حصل الفريق المصرى على 4 ميداليات ذهبية وكأس التميز من الفيدرالية الفرنسية للابتكارات، كما قدمت جامعة الملك عبد العزيز (السعودية) للفريق المصرى دروع وشهادات تقدير، وحصل أيضاً محمود صالح على ميدالية وشهادة تقدير من الجمعية العالمية للمخترعين ورواد الأعمال الكورية.

وقدم الفريق المصرى درع أكاديمية البحث العلمى وشهادتين تقدير لجامعة الملك عبد العزيز السعودية ودرع لدولة كوريا، كما قدمت الصداقة السويسرية المصرية درع و4 شهادات وميداليات إلى الفيدرالية الفرنسية، وأكد البيان أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الأكاديمية سيكرمان الفائزين عقب عودتهم.