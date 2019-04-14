الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع البرتغالى

زكى القاضى

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جواو جوميز كرافينيو وزير دفاع جمهورية البرتغال والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين البلدين فى العديد من المجالات ، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء علي الإرهاب في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقى بظلالها علي الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

من جانبه أكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق الروابط التى تجمع بين مصر والبرتغال؛ معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات .

وأشار وزير الدفاع البرتغالى أن بلاده عازمة على تعزيز العلاقات مع مصر خاصة في المجال العسكري ، مشيداً بما تبذله مصر من جهود للقضاء علي الإرهاب ، والمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات التي تشغل محيطها الإقليمى والدولى، بما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير البرتغالى بالقاهرة .



