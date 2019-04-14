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"العدل" تفتتح مقرا جديدا للطب الشرعى بالأقصر مزود بأحدث تقنيات الكشف والفحص

الأحد، 14 أبريل 2019 12:25 م
"العدل" تفتتح مقرا جديدا للطب الشرعى بالأقصر مزود بأحدث تقنيات الكشف والفحص المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم
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أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، المستشار خالد عبد الوهاب مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى فى افتتاح المقر الجديد لمصلحة لطب الشرعى بمحافظة الأقصر، والذى جاء بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتورة سعاد عبد الغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي.

 

ويأتى افتتاح هذا المقر الجديد بعدما تم إنشائه على أحدث النظم البنائية فى مجال انشاء مقار الطب الشرعى ليتضمن أماكن كافية ومجهزة لمباشرة جميع القضايا التى يكلف بها المكتب، بالإضافة إلى ميكنة دورات العمل بالكامل وتزويده بأحدث وسائل التقنية الحديثة للكشف والفحص كما يضم حجرة خوادم رئيسية مؤمنة ومزودة بنظام إطفاء حريق وتكييف هواء متكامل يعمل على مدار 24 ساعة لضمان حفظ وسلامة تلك الخوادم، وكذلك شبكة ربط بيانات بالمقر الرئيسى لمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتحقيق سرعة ودقة تداول البيانات وتأمينها على أعلى مستوى.

 

والجدير بالذكر أن متوسط عدد القضايا التى يباشرها هذا القسم سنويا 3000 قضية، كما انه يقع فى منطقة حيوية بمحافظة الأقصر ويخدم جميع نيابات ومحاكم الأقصر الأمر الذى سوف ينعكس على معدل سرعة الانتقال لمباشرة الحالات التى ينتدب لمعاينتها الطب الشرعى بعد أن كانت سابقا تباشر من خلال قسم محافظة قنا الذى يبعد مسافة طويلة عن الأقصر، مما كان يتسبب فى تأخر وصول الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف على تلك الحالات.

 


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