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العثور على طفل حديث الولادة في أرض زراعية بالشرقية

الأحد، 14 أبريل 2019 04:49 م
العثور على طفل حديث الولادة في أرض زراعية بالشرقية طفل رضيع -ارشيفية
الشرقية –فتحية الديب
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عثر عدد من أهالي كفر "عبدالنبي" التابعة لقرية "سنهوا" بدائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، اليوم، على طفل حديث الولادة ملقى بأرض زراعية في القرية، وتم إخطار النيابة العامة برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن اشلرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بعثور عدد من أهالي كفر "عبد النبي" التابعة لقرية "سنهوا" بدائرة مركز منيا القمح، على طفل حديث الولادة ملقى وسط أرض زراعية بالقرية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3029 إداري منيا القمح لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية.
 
 
 
 
 

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