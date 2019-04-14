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الصين: "سوبارو" و"مرسيدس" تستدعيان 7 آلاف سيارة لعيوب فى الوسائد الهوائية

الأحد، 14 أبريل 2019 10:19 ص
الصين: "سوبارو" و"مرسيدس" تستدعيان 7 آلاف سيارة لعيوب فى الوسائد الهوائية سيارة سوبارو ـ صورة أرشيفية
بكين(أ ش أ)
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قررت شركتا "سوبارو اليابانية لصناعة السيارات" و"بكين بنز للسيارات" استدعاء نحو 7 آلاف سيارة فى الصين لعيوب فى الوسائد الهوائية.

وذكرت مصحلة الدولة الصينية لتنظيم السوق - فى بيان اليوم الأحد، أن شركة سوبارو اليابانية لصناعة السيارات ستقوم باستدعاء 5035 سيارة اعتبارا من 17 مايو القادم، ويشمل الاستدعاء بعض الطرازات المستوردة من "ليجاسي" و "أوت باك" و"أمبريزا" التى أُنتجت خلال الفترة بين 6 يناير و 29 أغسطس 2014.

وأضافت المصلحة أن الوسائد الهوائية للراكب الأمامى فى الطرازات المذكورة - التى أنتجتها الشركة اليابانية تاكاتا - تحتوى على وحدات نفخ معيبة، ويمكن أن تنكسر وترسل شظايا قاتلة نحو الركاب عند تفعيل الوسائد الهوائية، مشيرة إلى أن الشركة ستستبدل الوسائد الهوائية المعيبة للمركبات المتضررة مجانا.

وتابعت المصلحة أن شركة "بكين بنز للسيارات" ستقوم باستدعاء 1925 سيارة مرسيدس بنز اعتبارا من 31 مايو 2019 بسبب عيوب فى الوسادة الهوائية.

ويشمل الاستدعاء سيارات سيدان من فئة "سي" وسيارات "جى إل سي" الرياضية المصنعة خلال الفترة بين يناير ومارس 2018، حيث قد لا توفر الوسادة الهوائية المخصصة للسائق الحماية الفعالة، مما يزيد من خطر إصابة الأشخاص فى السيارة فى حالة وقوع حوادث.

 


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