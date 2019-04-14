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الأحد، 14 أبريل 2019 06:34 م
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الصناعة تخطر الجمارك بتطبيق رسوم 15% على البيليت و25% على الحديد بدءا من غد

الأحد، 14 أبريل 2019 05:53 م
الصناعة تخطر الجمارك بتطبيق رسوم 15% على البيليت و25% على الحديد بدءا من غد مصانع حديد وصلب
كتب إسلام سعيد
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خاطبت وزارة الصناعة والتجارة، الجمارك المصرية، لبدء تطبيق قرار فرض رسوم بواقع 15% على البيليت المستورد و25% على الحديد، بدءا من الساعة 12 مساء بعد منتصف الليل ليسرى القرار من 15 أبريل 2019 ولمدة 6 أشهر.

وقال مصدر حكومى، لـ"اليوم السابع"، إن أى شحنة بيليت أو حديد ستدخل البلاد بدءا من غد 15 أبريل ستخضع للرسوم الحمائية التى تم فرضها لحماية الصناعة الوطنية، مضيفا أن الجريدة الرسمية ستنشر قرار فرض الرسوم الحمائية الجديدة على البيليت والحديد غدا الإثنين، والقرار سيطبق من الساعة 12 مساء فى الساعات الأولى من صباح 15 أبريل، مشيرا إلى أن الشحنات التى تم التعاقد عليها ستدخل وفق هذه الرسوم الجديدة.

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رسوم الحديد

اخبار الاقتصاد

عمرو نصار

فرض رسوم على حديد التسليح

البيليت




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