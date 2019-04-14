الصحة: الانتهاء من 131 ألف و561 عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، "الغرفة المركزية لمبادرة الرئيس لـ "قوائم الانتظار"، لمتابعة سير العمل والتأكد من انهاء كافة العمليات الجراحية قبل بداية شهر رمضان الكريم، فضلاً عن إعادة توزيع الحالات فى المحافظات التى بها تكدس على محافظات أقرب لها وبها الخدمة الطبية لسرعة إجراء الجراحة للمرضى.

كما كشفت الدكتورة هالة زايد، أن البعثة الطبية للحج هذا العام ستشمل عدد من العاملين بغرفتى "100 مليون صحة" و"قوائم الانتظار" تقديراً من الوزارة لما قاموا به خلال الفترة السابقة من مجهودات فى سبيل خدمة المرضى.

وأشارت وزيرة الصحة الى انه خلال لقائها الاخير بوزيرة الصحة الفرنسية, طالبتها الأخيرة بالاسترشاد بالنموذج المصرى الناجح فيما يخص قوائم الانتظار للاستفادة منه فى عمليات الإدارة والميكنة و التى أثبتت نجاح باهر.

كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من 131 ألف و561 عملية جراحية , من ضمنها 66 ألف و135 عملية قسطرة قلب، و12 ألف و346 جراحة قلب مفتوح، و34 ألف و96 جراحة رمد، و4777 جراحة مخ وأعصاب، و6302 جراحة عظام، و6574 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 949 زراعة قوقعة، و138 زراعة كلى، و159 زراعة كبد.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن متوسط إجراء العمليات الجراحية اليومى ارتفع إلى أكثر من 1000 عملية يوميًا , كما ارتفع عدد المستشفيات المشاركة بالمبادرة إلى 292 مستشفى، وذلك لمنع تراكم قوائم جديدة، وخاصةً فى تخصصات "القلب المفتوح، والقساطر القلبية، والرمد"، والانتهاء من كافة العمليات قبل شهر رمضان الكريم.

وأضافت وزيرة الصحة، أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة فى المبادرة أجرت 86994 عملية جراحية، جميعها بالمجان ولا يتحمل المريض أى تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحة ان الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.