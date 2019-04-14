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السيسى يشهد المرحلة النهائية لـ"تحيا مصر" أعرض كوبرى ملجم فى العالم

الأحد، 14 أبريل 2019 06:10 م
السيسى يشهد المرحلة النهائية لـ"تحيا مصر" أعرض كوبرى ملجم فى العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فجر اليوم ،  المرحلة النهائية لأعمال كوبري تحيا مصر (محور روض الفرج)، والذي يُعد جزءاً من محور الزعفرانة – مطروح ومحور الضبعة، وامتداداً للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي ،  رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكى ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين.
 
وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شاهد فيلماً تسجيلياً من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة  ، بعنوان (ملحمة التحدي) حول مراحل إنشاء كوبري تحيا مصر، والذي تم تنفيذه طبقاً لمعايير الجودة العالمية، ويُعد شهادة بكفاءة وقدرة المهندسين والفنيين والعمال المصريين لإنشاء هذا النوع من الكباري بمعدل قياسي وعالمي وبترشيد في تكلفة الإنشاء وصلت لحوالي 50% عن التكلفة العالمية.
 
ثم قام الرئيس ، عقب ذلك بوضع آخر قطعة بكوبري تحيا مصر (محور روض الفرج) إيذاناً باكتمال المحور، وتلى ذلكال قيام بجولة تفقدية للكوبري.
 
ويُعد كوبري روض الفرج الذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،  بالتعاون مع الشركات الوطنية المصرية وبالاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية، أعرض كوبري ملجم في العالم وجاري تسجيله بموسوعة جينس للأرقام القياسية، وتم إنشاؤه أعلى نهر النيل لربط جزيرة الوراق،  بمنطقة شبرا بطول 540 م وعرض 66.8 م بسعة 6 حارات مرورية في الاتجاه الواحد، حيث سيساهم في تحقيق طفرة نوعية لتسيير الحركة المرورية داخل القاهرة الكبرى.
 
 

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