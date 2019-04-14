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السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

الأحد، 14 أبريل 2019 03:15 م
السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا الرئيس السيسي يستقبل بقصر الاتحادية المشير خليفة حفتر
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، حيث تم بحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وحرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا.
 
وأكد الرئيس السيسى دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي فى كافة الأراضي الليبية، وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء فى إعمار ليبيا والنهوض بها فى مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبي العظيم.
 
 
 
 
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