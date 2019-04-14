السودان يؤكد التزامه بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية

الخرطوم /أ ش أ/

أكدت وزارة الخارجية السودانية، التزام السودان بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار وعلاقات دولية متوازنة، تراعى مصالح السودان العليا وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، مشيدة بمواقف التضامن والدعم من الأشقاء للمجلس الانتقالى العسكرى بالبلاد.

ونوهت الوزارة، فى بيان اليوم السبت، بأن الخطوة التى أقدمت عليها القوات المسلحة مسنودة ببقية القوات النظامية فجر الخميس 11 أبريل، أتت انحيازاً لثورة الشعب السوانى من أجل الحرية والعدالة والسلام، وبعد دعوات صريحة من الجماهير الثائرة للقوات المسلحة للتدخل لإنهاء حالة الانسداد السياسى والأزمة الأمنية والاجتماعية التى عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتى كانت تهدد بانحدار البلاد إلى وهدة الاقتتال واللااستقرار.

وأشار البيان إلى تأكيد رئيس المجلس العسكرى الانتقالي، الالتزام الكامل بإرساء دعائم حكم مدنى قويم وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب فى فترة أقصاها عامان، وأن دور المجلس خلال هذه الفترة سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وتهيئة المناخ السياسى لكل مكونات المجتمع.

وأكدت الخارجية السودانية تطلعها لتفهم ودعم المجتمع الدولى للجهود الصادقة من المجلس العسكرى الانتقالى والقوى السياسية والمدنية السودانية لتحقيق رغبات الشعب السودانى فى تحول ديمقراطى مكتمل، وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة.