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السلطات الباكستانية تحبط هجوما محتملا بعد تفكيك قنبلة زرعت على خط سكة حديد

الأحد، 14 أبريل 2019 10:55 ص
السلطات الباكستانية تحبط هجوما محتملا بعد تفكيك قنبلة زرعت على خط سكة حديد الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
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أحبطت السلطات الباكستانية اليوم الأحد، هجوما محتملا بعد أن تمكنت من تفكيك قنبلة تم زرعها على خط سكة حديد على مقربة من محطة قطار "جانج شاهى" فى منطقة "ثاتا" بإقليم السند.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أنه تم اكتشاف القنبلة على خط القطار المؤدى إلى مدينة (كراتشي) على بعد ثلاثة كيلومترات من محطة (جانج شاهى) للسكك الحديدية بمنطقة (ثاتا)، مشيرة إلى أن وحدة تفكيك القنابل التى تم استدعائها أبطلت مفعول القنبلة التى تزن 0.5 كيلوجرام.

فيما صرحت الشرطة الباكستانية بأنه تم احتجاز 7 مشتبه بهم عقب الحادث، واستعادة حركة القطارات فى المحطة عقب قيام السلطات بإغلاقها بشكل مؤقت.

 


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