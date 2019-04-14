السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض فتاه بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، اليوم الأحد، بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهم "أ . أ . ص - عاطل" فى اتهامه بهتك عرض المجني عليها "م . خ . م - 16 عاما".

تعود تفاصيل الواقعة في القضية رقم 1738 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول والمقيدة كلي برقم 35 غرب، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم العامرية أول بلاغا من المدعو "خ . م . أ" بقيام شخص بهتك عرض نجلته داخل شقة في دائرة القسم.

كشفت تحريات قسم شرطة العامرية أول قيام المتهم بالتعرف على المجني عليها من محافظة الغربية خلال استقلالها سيارة ميكروباص إلى محافظة الإسكندرية وجلس معها على كافية بمنطقة 45 بالعصافرة واستدرجها إلى شقة بمنطقة العامرية أول وأغلق عليها الشقة ووضع لها منوم في العصير وحسر عنها ملابسها ووضع يده على فمها لعدم طلب الاستغاثة بالجيران وهتك عرضها بالقوة مستغلا حداثة سنها لمدة 10 أيام.

بتقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه وعرض المجني عليها للطب الشرعي الذي أكد تعرضها لهتك عرضها، فقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.