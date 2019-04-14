الرى: أسبوع القاهرة للمياه 2019 سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى والمشرف على الإعداد للأسبوع، أنه تم تحديد محاور الأسبوع وتتمثل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه، والتعاون فى قطاع المياه، والبحث والابتكار فى مواجهة ندرة المياه، وكذلك محور الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه.

وأضافت الدكتورة إيمان سيد، أنه تقرر عقد الاجتماع الثانى لمنتدى شباب المتخصصين بإفريقيا ضمن الفاعليات لمتابعة تنفيذ، ما تم الاتفاق عليه، وزيادة عضوية الشباب الأفارقة ليكون لهم دور فعال فى التعاطى مع قضايا المياه بالقارة.

وأشارت الدكتورة إيمان سيد إلى أن أسبوع القاهرة للمياه 2019 يشمل العديد من الفعاليات وفى مقدمتها أنشطة مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامى والذى ترأس مصر دورته الحالية، الى جانب اجتماع المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية فى القارة الإفريقية والتى يشارك فيها الوزراء المعنيون لـ11 دولة إفريقية إلى جانب الهيئات الاقتصادية والإقليمية، حيث تشارك مصر فى أعمال تلك المبادرة من خلال ريادتها لمشروع إنشاء الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ويشارك فى تنفيذه جميع دول حوض النيل، كما تتضمن فعاليات الأسبوع أنشطة منتدى شباب المتخصصين فى المياه، وبعض المسابقات فى مجال المياه إضافة إلى معرض يضم الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المياه ونظم الرى ومحطات المعالجة والتحلية .

وأوضحت مقررة الأسبوع أن الورشة التحضيرية سوف تضم عدداً من المشاركين دوليا، وإقليميا من كافة المنظمات المعنية بقضايا المياه، حيث من المتوقع أن يشارك أعضاء المجلس العالمى للمياه فى الفاعليات لبحث آليات دعم أنشطة الأسبوع والاستفادة من الخبرات الإقليمية العربية والإفريقية لمواجهة التحديات المائية التى تواجههم، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من وزراء المياه والبيئة بالدول الإفريقية فى جلسات الأسبوع المتنوعة، كما يتم بحث إمكانية عقد اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة على هامش الفاعليات لبحث أوجه الاستفادة من محاور الأسبوع بما يخدم خطوات دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى أطلق فى مارس الماضى مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنيه لقطاع المياه (EU Water STARS) مع وزارة الموارد المائية والرى بميزانية إجمالية تبلغ 4.8 ملايين يورو كمنحة تهدف إلى رفع الكفاءات التقنية فى مجال المياه، وتبلغ مدته ثلاثون شهرًا، وسيساعد هذا المشروع الوزارة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الأمن المائى وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 والخطة القومية للموارد المائية 2037.

جدير بالذكر أن أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثانية يعتبر استمراراً للنجاح الذى حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه والذى عقد فى أكتوبر 2018 والذى شهد حضور أكثر من 1000 مشارك وحاضر فيه أكثر من 30 عالما وخبير فى مجال المياه.

وينطلق الأسبوع والذى سيكون بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعى السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه كما أنه يهدف إلى ترجمة الرؤية التى قد تم وضعها خلال أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة وكيفية الحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص والعوائق واحتياجات بناء القدرات.