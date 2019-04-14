video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الكورى الجنوبى يعقب غدا على قمته الأخيرة مع ترامب

الأحد، 14 أبريل 2019 10:00 م
الرئيس الكورى الجنوبى يعقب غدا على قمته الأخيرة مع ترامب مون جاي-إن الرئيس الكورى الجنوبى
سول أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مصدر فى الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن الرئيس الكورى الجنوبى مون جاي-إن سيُعقب غدا الاثنين على القمة الأخيرة التى جمعته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن الأسبوع الماضي، كما سيعلق على خطاب الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون الذى ألقاه أمام البرلمان فى بيونج يانج.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المصدر - الذى رفض ذكر اسمه - قوله "الرئيس مون سيعقب غدا على قمته الأخيرة مع ترامب، إلى جانب خطاب كيم بشأن سياسة بلاده النووية"، مضيفا أن مون سيترأس غدا اجتماعًا يضم عددا من معاونيه، وأنه من المُرجح أن يُدلى بتصريحاته خلال هذا الاجتماع.

وقال مسؤول آخر إن مون قد يعلن عن وسائل الاتصال المختلفة التى سُتجرى مع الشمال، لكنه لم يخض فى التفاصيل المتعلقة بمسألة إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية فى سبيل استئناف المحادثات النووية مع واشنطن.

وكان المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى صرح فى وقت سابق بأن سول ترحب بفكرة إرسال مبعوث خاص إلى نظيرتها الشمالية، مؤكدا أنه لم يتم تحديد شخصية المسؤول الذى سيقوم بهذه المهمة، أو موعد تلك الزيارة.

يذكر أن مون عاد يوم الجمعة الماضى إلى بلاده عقب زيارة استغرقت يومين إلى الولايات المتحدة، عقد خلالها مباحثات مع الرئيس الأمريكى بشأن سُبل استئناف المحادثات النووية مع بيونج يانج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مون جاى: زيارة كيم للصين مؤشر على اقتراب عقد قمته الثانية مع ترامب

الرئيس الكورى الجنوبى

كوريا الجنوبية

ترامب

أخبار أمريكا




لا تفوتك
صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة