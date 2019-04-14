الرئيس الكورى الجنوبى يعقب غدا على قمته الأخيرة مع ترامب

سول أ ش أ

أعلن مصدر فى الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن الرئيس الكورى الجنوبى مون جاي-إن سيُعقب غدا الاثنين على القمة الأخيرة التى جمعته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن الأسبوع الماضي، كما سيعلق على خطاب الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون الذى ألقاه أمام البرلمان فى بيونج يانج.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المصدر - الذى رفض ذكر اسمه - قوله "الرئيس مون سيعقب غدا على قمته الأخيرة مع ترامب، إلى جانب خطاب كيم بشأن سياسة بلاده النووية"، مضيفا أن مون سيترأس غدا اجتماعًا يضم عددا من معاونيه، وأنه من المُرجح أن يُدلى بتصريحاته خلال هذا الاجتماع.

وقال مسؤول آخر إن مون قد يعلن عن وسائل الاتصال المختلفة التى سُتجرى مع الشمال، لكنه لم يخض فى التفاصيل المتعلقة بمسألة إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية فى سبيل استئناف المحادثات النووية مع واشنطن.

وكان المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى صرح فى وقت سابق بأن سول ترحب بفكرة إرسال مبعوث خاص إلى نظيرتها الشمالية، مؤكدا أنه لم يتم تحديد شخصية المسؤول الذى سيقوم بهذه المهمة، أو موعد تلك الزيارة.

يذكر أن مون عاد يوم الجمعة الماضى إلى بلاده عقب زيارة استغرقت يومين إلى الولايات المتحدة، عقد خلالها مباحثات مع الرئيس الأمريكى بشأن سُبل استئناف المحادثات النووية مع بيونج يانج.