الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى الأحد، 14 أبريل 2019 07:02 ص الرئيس السيسى - ارشيفية كتب - زكى القاضى إضافة تعليق تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم محور روض الفرج، حيث وضع الجزء الأخير من الكوبرى، استعدادا لافتتاحه فى القريب. ويجرى العمل فى محور روض الفرج، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية فى مجال المحاور الاستراتيجية التى تمر على النيل. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. السيسى رجل المهام الصعبة .. من أفريقيا إلى أمريكا والعكس.. 4 محطات فى جولة الرئيس خلال أسبوع.. السيسى يختتم جولته الخارجية بزيارة داكار.. والرئيس السنغالى: دور مصر أصيل فى الدفاع عن القضايا الأفريقية السيسى روض الفرج عبد الفتاح السيسى مشروعات قومية "غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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