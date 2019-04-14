الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

كتب - زكى القاضى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم محور روض الفرج، حيث وضع الجزء الأخير من الكوبرى، استعدادا لافتتاحه فى القريب.

ويجرى العمل فى محور روض الفرج، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية فى مجال المحاور الاستراتيجية التى تمر على النيل.