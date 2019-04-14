الخارجية العراقية: بحثنا مسألة تسهيل الحصول على "الفيزا" مع الجانب الأردنى

بغداد (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الأحد، أن وزير الخارجية محمد على الحكيم بحث خلال زيارته إلى الأردن سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وتسهيل الحصول على تأشيرات دخول للعراق "الفيزا".

وقال الصحاف فى بيان- حسبما أفادت قناة السومرية نيوز العراقية - إن وزير الخارجية العراقى أجرى مباحثات مكثفة مع رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز حول سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين، وتعزيز التبادل التجارى، فضلا عن تسهيل الحصول على تأشيرات دخول البلاد (الفيزا)".

يذكر أن وزير الخارجية العراقى توجه أمس السبت، إلى الأردن؛ للمشاركة فى اجتماع رباعى بين العراق، والأردن، واليونان، وقبرص.