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الأحد، 14 أبريل 2019 11:49 م
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الجيش اليمنى يعتزم نزع ألغام خلفتها ميلشيا الحوثى جنوب مدينة الحديدة

الأحد، 14 أبريل 2019 11:00 م
الجيش اليمنى يعتزم نزع ألغام خلفتها ميلشيا الحوثى جنوب مدينة الحديدة نزع الغام - أرشيفية
عدن /أ ش أ/
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أعلن الجيش اليمنى، أن قواته نجحت فى الحملة الواسعة لنزع الألغام والعبوات الناسفة التى خلفتها ميلشيا الحوثى، فى التحيتا جنوب الحديدة.

وقال مصدر عسكرى يمنى إن الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمنى، نجحت فى تطهير عدة مزارع من الألغام والعبوات الناسفة فى مديرية التحيتا بعد إجراء عملية مسح ميداني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد، أن ميلشيا الحوثى المدعومة من إيران، كانت قد زرعت آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، فى المناطق التى تخضع لسيطرتها، تسببت فى سقوط المئات من الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.


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نزع الألغام

العبوات الناسفة

ميلشيا الحوثى

الحديدة




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