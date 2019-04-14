الجارديان: بانون نصح زعيم اليمين المتطرف الإيطالى بمهاجمة بابا الفاتيكان

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ستيف بانون، مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السابق نصح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، بمهاجمة بابا الفاتيكان بشأن قضية الهجرة ، وفقًا لمصادر قريبة من اليمين الإيطالي المتطرف.

وأوضحت الجريدة ، أنه خلال اجتماع عُقد في واشنطن في أبريل 2016 ، اقترح بانون - الذي يتولى دوره كرئيس لحملة ترامب الرئاسية بعد ذلك الاجتماع ببضعة أشهر - أن يبدأ زعيم حزب رابطة مناهضة الهجرة في إيطاليا علنًا باستهداف البابا فرانسيس ، الذي اهتم خلال بابويته بمحنة اللاجئين وجعلها أحد أسس دعوته.

وقال بانون لسالفينى ، بأن البابا فرانسيس هو العدو، بحسب أحد كبار المسئولين في الرابطة ممن لديهم معرفة بالاجتماع في مقابلة مع موقع SourceMaterial .

بعد الاجتماع ، أصبح سالفيني أكثر صراحة ضد البابا ، مدعيا أن المحافظين في الفاتيكان كانوا إلى جانبه ، و قالت تغريدة من حساب سالفيني في مايو 2016: "البابا يقول إن المهاجرين ليسوا خطرين. أيا كان! "في 6 مايو 2016 ، صرح سالفيني ، بعد نداء البابا بالتعاطف مع المهاجرين ، قائلاً:" الهجرة غير الخاضعة للرقابة ، غزو منظم ومموّل ، يجلب الفوضى والمشاكل ، وليس السلام ".