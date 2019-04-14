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الجارديان: بانون نصح زعيم اليمين المتطرف الإيطالى بمهاجمة بابا الفاتيكان

الأحد، 14 أبريل 2019 03:59 م
الجارديان: بانون نصح زعيم اليمين المتطرف الإيطالى بمهاجمة بابا الفاتيكان ستيف بانون
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ستيف بانون، مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السابق نصح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني،  بمهاجمة بابا الفاتيكان بشأن قضية الهجرة ، وفقًا لمصادر قريبة من اليمين الإيطالي المتطرف. 
 
وأوضحت الجريدة ، أنه خلال اجتماع عُقد في واشنطن في أبريل 2016 ، اقترح بانون - الذي يتولى دوره كرئيس لحملة ترامب الرئاسية بعد ذلك الاجتماع ببضعة أشهر - أن يبدأ زعيم حزب رابطة مناهضة الهجرة في إيطاليا علنًا باستهداف البابا فرانسيس ، الذي اهتم خلال بابويته بمحنة اللاجئين وجعلها أحد أسس دعوته. 
 
وقال بانون لسالفينى ، بأن البابا فرانسيس هو العدو، بحسب أحد كبار المسئولين في الرابطة ممن لديهم معرفة بالاجتماع في مقابلة مع موقع SourceMaterial . 
 
بعد الاجتماع ، أصبح سالفيني أكثر صراحة ضد البابا ، مدعيا أن المحافظين في الفاتيكان كانوا إلى جانبه ، و قالت تغريدة من حساب سالفيني في مايو 2016: "البابا يقول إن المهاجرين ليسوا خطرين. أيا كان! "في 6 مايو 2016 ، صرح سالفيني ، بعد نداء البابا بالتعاطف مع المهاجرين ، قائلاً:" الهجرة غير الخاضعة للرقابة ، غزو منظم ومموّل ، يجلب الفوضى والمشاكل ، وليس السلام ".
 

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