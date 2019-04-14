التنمية المحلية: إزالة التعديات على 608 مزلقانات سكة حديد والعمل فى 211 أخرى

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لتطوير مزلقانات السكة الحديدية، حيث تتولى التنمية المحلية إزالة باقى المعوقات التى تحول دون تطوير 211 مزلقان بالمحافظات والتى تتضمن بعض التعديات بالإضافة إلى قرارات نزع الملكية.

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لإزالة كافة التعديات على مزلقانات السكة الحديدية بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم إزالة التعديات على 608 مزلقان وتطويرها وشملت الإزالات "أكشاك – أسواق عشوائية – مبانى وغيرها"، كما تم إضاءة المنطقة المحيطة بهذه المزلقانات لتسهيل الرؤية .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولت أيضاً إزالة معوقات تطوير 273 مزلقان آخر وسيتم التواصل مع وزارتى الأوقاف والموارد المائية والرى لإزالة بعض المعوقات خاصة بهم، ليصبح ما تم إزالة معوقاته من خلال وزارة التنمية المحلية 881 مزلقان من إجمالى 1092 بنسبة 80% من المخطط .