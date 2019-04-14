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التنمية الصناعية: قريبا حجز الأراضى إلكترونيا ولدينا وفرة طلبات الاستثمار

الأحد، 14 أبريل 2019 11:26 ص
التنمية الصناعية: قريبا حجز الأراضى إلكترونيا ولدينا وفرة طلبات الاستثمار المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد
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كشف المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تتلقى يوميا ما بين 200 إلى 300 طلب رخصة بناء في المناطق الصناعية المختلفة، مشيراً إلى وجود بعض العوائق والعقبات مع هيئة الطيران المدنى، نتيجة عدم منح الرخصة إلا بعد موافقة الطيران، ولكن الهيئة تعطى الحق للمطور الصناعى للبناء حتى 15 متر.

جاء ذلك خلال اجتماع للمطورين الصناعيين في أحد فنادق القاهرة، لاستعراض مشكلات التراخيص ورخص البناء والعوائق التى تواجه المطورين الصناعيين في مصر.

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تمنح موافقة للمطور الصناعى للبناء ورغم ذلك هناك حاجة إلى موافقة الطيران المدنى، رغم أن المبانى قد لا تتجاوز 15 متر، وهى أزمة نحاول التعامل معها وحلها.

واشتكى عدد من المطورين الصناعيين، من التعارض والتشابك بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما يؤدى إلى تأخير تسليم الأراضى للمطور.

بدوره، رد مجدى غازى بقوله: " حاليا هناك لجنة على أعلى مستوى تحت إشراف رئيس الوزراء لحل مشكلات الأراضى، وكذلك التسهيل على المستثمرين الصناعيين، وفض التشابك مع الهيئات المختلفة.

وعن مشكلة سماسرة الأراضى الصناعية، قال غازى، إن حل هذه المشكلة يكمن فى نقطة واحدة هى توافر الأراضى الصناعية، بحيث يكون العرض مساوى للطلب، لكن الأزمة حالياً هى عدم توافر الأرض الصناعية المرفقة، وهو ما نسعى للتعامل معه من خلال تدشين شبكة اليكترونية ليكون حجز الأراضى الصناعية عبر الإنترنت، على أن تقوم الهيئة بتنقية الطلبات المقدمة، ليكون هنا التعامل اليكتروني للقضاء على الطوابير".

واستطرد مجدى غازى بالقول، أن مصر لديها وفرة فى المستثمرين فنحن لا نعانى فى جذب الاستثمارات، لكن نواجه مشكلة فى توفير أراضى مرفقة تصلح لهؤلاء المستثمرين، ورغم أن الأراضى متاحة إلا أن الأزمة الأكبر في عملية ترفيقها.


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