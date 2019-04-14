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التموين: مستمرون فى تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات على موقع دعم مصر

الأحد، 14 أبريل 2019 03:30 ص
التموين: مستمرون فى تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات على موقع دعم مصر الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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تواصل وزارة  التموين والتجارة الداخلية، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية خاصة المستبعدين من المرحلة الثالثة وذلك على الموقع الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg،  ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقة للدعم يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.
 
وكانت  وزارة التموين  والتجارة الداخلية قد اعلنت، أنه فى إطار استكمال الوزارة منظومة الاستهداف وفقاً لمحددات الاستهلاك والإنفاق والملكية، والتى تم تحديدها بمعرفة لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة مجلس الوزراء والتى تم بموجبها تحديد الفئات المختلفة للمجتمع وتحديد الفئات الأكثر احتياجا، وبناء عليه تم الانتهاء من تطبيق هذه المحددات على مرحلتين وقد تم إتاحة موقع إدارة دعم مصر لتقديم أي تظلمات أن وجدت نتيجة تطبيق هذه المحددات  كما تم فحص كافة التظلمات التي تم تقديمها، وقد تم قبول التظلمات الخاصة بمحدد الكهرباء وذلك لحين الانتهاء من تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء.
 
 
يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين   شدد  على أن موقع التظلمات يعمل بإنتظام وبشكل مستمر ومن حق أي مواطن طُبقت عليه المحددات التظلم من ذلك ويتم أفادته بنتيجة التظلم وعودته حال أحقيته ﻭأنه  تم وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم وهي (مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، متوسط مصاريف المدراس 20 ألف جنية لأكثر من طفل فى المدراس، حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ضرائب 100 ألف فأكثر، أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين فأكثر، أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، سيارة موديل 2015 فأعلى) .
 

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التموين

المصبلحى

تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات

المرحلة الثالثة

موقع دعم مصر




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