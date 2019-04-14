البيئة تنظم مهرجانًا للتوعية البيئية للأطفال فى نجع حمادى

نظمت وزارة البيئة مهرجانا بيئيًا فى نجع حمادى بالتعاون بين جهاز شئون البيئة بقنا والإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المهرجان تضمن ورش عمل للتوعية البيئية وبث الأخلاق البيئية السليمة، وورشة عمل حول إعادة تدوير وعمل اشكال فنية للأطفال.

وشارك فى المهرجان ما يقرب من 50 طفلا بقرية السلامية بمدينة نجع حمادى، وتم التأكيد على ضرورة التعاون فى الحفاظ على البيئة و تجنب أخطار التلوث، ومن خلال غرس القيم البيئية السليمة لدى أطفال القرية.

وقدم فريق التوعية من جهاز شئون البيئة بقنا، التوعية بمصادر التلوث بعرض افلام كرتونية لتوضيح المعلومات البيئية للأطفال، وتوضيح صور الحلول بالسلوكيات السليمة تجاه البيئة من خلال عدم إلقاء المخلفات بالترع ونهر النيل والتخلص الآمن منها وعدم حرقها والحث على زراعة المسطحات الخضراء وفوائد التشجير.