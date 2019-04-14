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البيئة: تلقينا 146140 شكوى خلال الربع الأول من عام 2019

الأحد، 14 أبريل 2019 11:01 ص
البيئة: تلقينا 146140 شكوى خلال الربع الأول من عام 2019 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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أعلنت وزارة البيئة، عن أن إجمالى عدد الشكاوى المٌسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، فيما يخص وزارة البيئة، خلال الربع الأول من عام 2019، بلغت 146140 شكوى مقارنة بـ94181 شكوى عن نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 55%.

وأكد الوزارة فى بيان اليوم، أنه بحسب التقرير الذى تلقاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى من الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والذى تضمن عرض وتحليل شكاوى المواطنين التى استقبلتها المنظومة خلال الربع الأول من العام 2019، فقد تميزت وزارات:"الكهرباء والطاقة المتجددة، والأوقاف، والبيئة، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية" فى نسبة حسم الشكاوى الموجهة اليها.

وأكد التقرير أن محافظات كفر الشيخ والدقهلية وأسيوط والمنوفية والمنيا والقليوبية والشرقية اعلى المعدلات فى سرعة الاستجابة، كما حققت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والرى والبيئة والنقل استجابة عالية وسريعة للشكاوى والرسائل التى تدخل فى نطاق اختصاص كل منها، ومازالت الوزارات والمحافظات تتفاعل مع رسائل وشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل مع المنظومة.

 

 


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