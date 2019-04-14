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الاحتلال الإسرائيلى يقرر سحب قوات حشدها مؤخرا على حدود غزة

الأحد، 14 أبريل 2019 01:30 م
الاحتلال الإسرائيلى يقرر سحب قوات حشدها مؤخرا على حدود غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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قرر جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، سحب قواته العسكرية التى قام بحشدها مؤخرا على حدود قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن "القرار جاء بعد تقييم الوضع الأمنى على الحدود مع قطاع غزة"، وأن "الجيش قرر إعادة كافة القوات لقواعدها التى كانت فيها، لاستكمال التدريبات المقررة لتحسين الاستعداد لأى طارئ".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن "الجيش لا زال مستعدا بشكل كبير لأى طارئ"، وإنه "سيعمل بسرعة وفقا للحاجة".

وفى سياق آخر فى محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى لليوم الـ19 على التوالى إغلاق المدخل الرئيسى لبلدة عزون شرق قلقيلية بالمكعبات الإسمنتية، وتمنع المواطنين من الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلك طرق التفافية للوصول إلى المحافظات الأخرى.

ويدعى الاحتلال أن الإغلاق جاء ردا على إقدام شبان على قص البوابة الحديدية، إلا أن الهدف الحقيقى يصب فى تمرير مخططات استيطانية جديدة فى المنطقة.

 


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