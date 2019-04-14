الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن محافظ القدس بشروط مقيدة

رام الله أ ش أ

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الأحد، عن محافظ القدس عدنان غيث، بشروط مقيدة.

وأوضح محامى مركز معلومات وادى حلوة بالقدس، محمد محمود، أن الاحتلال أفرج، عن المحافظ غيث، بشروط مقيدة، كغرامة مالية بقيمة ألف شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل)، ومنعه من التواصل مع شخصيات وزملاء عمل لمدة أسبوع.

يذكر أن الاحتلال اعتقل المحافظ غيث فجر اليوم، من منزله ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، علما بأن الاحتلال كان قد منع غيث من دخول الضفة المحتلة لمدة 6 أشهر، بموجب أمر عسكرى صدر عقب اعتقاله عدة مرات منذ شهر أكتوبر الماضي، ينتهى فى 5-6-2019.

من ناحية أخرى.... استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن مجدى أحمد العباسى (22 عاما) للتحقيق معه فى مركز تحقيق شرطة الاحتلال بجبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

يذكر أن الشاب العباسى أسير محرر، من سكان حى رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك .

من جهة ثانية، قررت محكمة الاحتلال اليوم، تمديد اعتقال الفتى المقدسى سعود محمود عليان (19عاما) من سكان حى عين اللوزة ببلدة سلوان، حتى السابع من الشهر المقبل، علما أن الاحتلال اعتقله بتاريخ 18/8/2017 وقد خضع لتحقيقات قاسية فى زنازين "المسكوبية" غربى القدس المحتلة.