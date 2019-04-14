الإسكان تخصص أراضى بمدينتي أكتوبر والعبور لإقامة مشروعات خدمية

كتب أحمد حسن

قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمات اجتماعية، لإقامة دار للمسنين، بمركز خدمات الحى السادس، قطعة رقم 133ج، بمساحة 3900.62 م2، بمدينة العبور، لصالح مؤسسة القلوب الرحيمة، طبقاً للاشتراطات البنائية الواردة للخدمات الاجتماعية بالمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، وطبقاً لأسس التعامل مع الجهات التي لا تهدف للربح الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (72) بتاريخ 19/1/2014 والقواعد المتبعة في هذا الشأن.

وأشار السباعى إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (2509.53م2) بمركز خدمات الحى الثاني بمدينة العبور لمؤسسة القديسة مريم، والقديس الأنبا كاراس السائح، لإقامة مركز اجتماعي (دار للأيتام) للبنين والبنات، وطبقاً للاشتراطات البنائية المعمول بها للنشاط الاجتماعي، بنظام الشراء، والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد سعر المتر المربع، وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 72 بتاريخ 19/1/2014.