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اعترافات سائق: استعنت بعامل فى خطف مقاول باع لى 3 شقق مخالفة بالطالبية

الأحد، 14 أبريل 2019 09:00 ص
اعترافات سائق: استعنت بعامل فى خطف مقاول باع لى 3 شقق مخالفة بالطالبية خطف - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف سائق متهم بخطف مقاول بالطالبية، واحتجازه فى شقة بمنطقة المرج بالقاهرة، بأنه اشترى 3 شقق سكنية بعقار ملك شريك والد المجنى عليه، إلا أن المفاجأة كانت بصدور قرار إزالة للشقق وتنفيذ هذه القرارات من جانب مسئولى حى الطالبية لكون هذه الشقق مخالفة.
 
وأضاف المتهم أنه قرر خطف المجنى عليه لإجبار والده على إعادة النقود التى دفعها فى شراء الشقق الثلاثة، وفى سبيل ذلك استعان بعامل، واستدرج المجنى عليه بحجة معاينة شقة معروضة للبيع، وخطفاه واحتجزاه فى منطقة المرج، وساوم والده على إعادة النقود مقابل إخلاء سبيله.
 
وبإحالة المتهم للنيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبط شريكه الهارب.
 
بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا بتعرض مقاول للخطف على يد مجهولين، وذكرت زوجته أنه استقل سيارة بصحبة مجهولين لمعاينة شقة سكنية، واختفى عقب ذلك، وأُغلق هاتفه المحمول.
 
وقالت زوجة المقاول إن والد زوجها تلقى اتصالا منه، طلب منه حل خلاف متعلق بعقار سكنى، يشاركه فيه شخصان.
 
وبإجراء التحريات تبين للعقيد محمد أمين، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة، أن سائقا وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهم ألقت قوة القبض عليه، وحررت المجنى عليه من داخل شقة بالمرج.

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