استطلاع: حزب المحافظين البريطانى فى أسوأ تراجع منذ سنوات

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هبط حزب المحافظين البريطاني الحاكم سبع نقاط دون حزب العمال المعارض في استطلاع رأي جديد.

وأظهر مسح أجراه مركز أوبينيام لاستطلاعات الرأي، حصول حزب العمال المعارض على 36 في المئة من أصوات المشاركين في المسح، مقابل تراجع حزب المحافظين على مدار الأسبوعين الأخيرين إلى 29 في المئة، حسبما ذكريت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية.

ويعتبر هذا الانخفاض هو الأسوأ لحزب المحافظين في السنوات الأربع الأخيرة، لكنه ليس أسوأ من انخفاض عام 2013 الذي حصل فيه الحزب على 23 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.

يأتي ذلك بعد أسبوع من انقسامات في صفوف حزب المحافظين حول بريكست تمخضت عن ثورة ضد زعيمة الحزب ورئيسة الحكومة تيريزا ماي، بلغت ذروتها في مطالبة النائب المحافظ المتشدد بيل كاش لماي باستقالتها.

ثم جاء زعيم حزب العمال جيريمي كوربين أمس،السبت، وسدد طعنة أخرى لماي، واصفا تأخُّر مسعاها لإجراء محادثات مع حزبه بخصوص بريكست بأنه "أمر شائن".

وحصل حزب استقلال المملكة المتحدة في الاستطلاع على 11 في المئة، بينما حصل الديمقراطيون الأحرار على ثمانية في المئة.