ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والصناعة والاستثمار

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% رابحاً عدد 6.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1444.97 نقطة، مدفوعاً بقطاعات البنوك والصناعة والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 385 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 27.23% مدفوعاً بسهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعاً بسهم شركة ألومنيوم البحرين بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32% مدفوعاً بسهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.14%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 25.18% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 4.84%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.50% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.71%.