إيفانكا ترامب تصل أديس أبابا فى بداية جولة إفريقية

كتبت رباب فتحى

قالت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى فى تغريدة لها على موقع "تويتر" للتدوين القصير، أنها بدأت جولتها الإفريقية ووصلت إلى أديس أبابا، العاصمة الدبلوماسية لإفريقيا وأعلى مدن القارة.

وقال موقع "أفريقيا نيوز"، إنها وصفت أديس أبابا بالعاصمة الدبلوماسية نظرا لأنها تستضيف الاتحاد الأفريقى، ولكن لا يزال غير معلوم ما المقاييس التى اعتمدت عليها فى وصفها أنها المدينة "الأعلى"، بحسب الموقع.

ويشار إلى أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تقع على ارتفاع 2.300 متر.

والتقت إيفانكا منذ ذلك الحين بالسفير ميكائيل راينور وغيره من كبار المسئولين فى السفارة الأمريكية بأديس أبابا قبل لقاءاتها الخاصة بمجال إشراك المرأة وتمكينها.

وستقضى إيفانكا اليوم فى إثيوبيا وتغادر غدا إلى ساحل العاج حيث من المتوقع أن تقضى يومين آخرين.