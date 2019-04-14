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إنفوجراف.. 7 أهداف لمنظومة متابعة الأداء الحكومى أطلقتها وزارة التخطيط

الأحد، 14 أبريل 2019 12:00 ص
إنفوجراف.. 7 أهداف لمنظومة متابعة الأداء الحكومى أطلقتها وزارة التخطيط منظومة متابعة الأداء الحكومى
كتبت- هبة حسام
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نشرت وزارة التخطيط عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انفوجراف يوضح الأهداف الاستراتيجية لمنظومة متابعة الأداء الحكومى، والتى كانت أطلقتها الوزارة مؤخرا بهدف قياس أداء الجهاز الإدارى للدولة وفق أحدث المعايير العالمية للوصول إلى أداء حكومى متميز.

وجاءت الأهداف الاستراتيجية، وفقا للإنفوجراف، كالتالى:

-ضمان تحول المستهدفات التنموية

-التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة.

-تحسين جودة الخدمات.

-تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.

 -قياس أثر البرامج التنموية على تحقق أهداف التنمية المستدامة.

-إيجاد حلول عاجلة للمعوقات.

-تعزيز قدرات العاملين فى مجال خطط البرامج والأداء.

كما تتضمن الإنفوجراف، الإشارة إلى مخرجات تلك المنظومة المتابعة للأداء الحكومى، والتى تمثلت فى 3 مخرجات هى، " تقرير ربع سنوى يتضمن تقييم أداء كل وزارة، تقرير ربع سنوى (حصاد مرحلة البناء فى 90 يوما) يتضمن توثيقا شاملا للمشروعات الاستثمارية التى تم الانتهاء منها كل ربع سنة، تقرير دورى عن المعوقات التى تحول تنفيذ المستهدفات التنموية".

وكانت، وزارة التخطيط، أطلقت مؤخرا منظومة متابعة الأداء الحكومى، والتى أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عنها، إنها  المنظومة الأولى من نوعها حيث أنها تُمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراءات تدخل عاجلة.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات سابقة لها، أن المنظومة ترتبط بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميًا مُحفزًا على التميز الحكومى والمؤسسى.

وفيما يتعلق بالمراحل التى مرت بها المنظومة، أوضحت الوزيرة أن هناك ثلاث مراحل مرت بها المنظومة هى، مرحلة التخطيط، حيث تم إعداد خطة عمل تنفيذية ربع سنوية لعام 18/2019 لكل الجهات، ثم مرحلة المتابعة واستلام نماذج المتابعة من كل الجهات بشكل ربع سنوى ومراجعتها قبل إدخالها على منظومة المتابعة، وأخيرا مرحلة التقييم، حيث تقوم المنظومة بتقييم الأداء بشكل تلقائى، بمقارنة القيمة المنفذة فى كل مؤشر أداء مع القيمة المٌستهدفة فى ذات الفترة.

 

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