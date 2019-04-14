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إسكان مطروح: الانتهاء من تطوير الشواطئ والشوارع وممشى الكورنيش قبل المصيف

الأحد، 14 أبريل 2019 04:30 ص
إسكان مطروح: الانتهاء من تطوير الشواطئ والشوارع وممشى الكورنيش قبل المصيف مخطط تنفيذ اعمال تطوير احد شواطئ مطروح
مطروح – حسن مشالي
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أكد المهندس أحمد علي وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أن أعمال  تطوير الشواطئ والشوارع وإنشاء كورنيش جديد، غربى مدينة مرسى مطروح، تسير بشكل منتظم ويتم متابعة الشركات المنفذة لجميع المشروعات، على مدار الساعة، للانتهاء من الأعمال قبل بداية المصيف، لتعود مدينة مرسى مطروح لطابعها السياحي بشكل حضاري وجمالي.
 
 
وأشار مدير إسكان مطروح في تصريح لـ "اليوم السابع" إلى أنه يجري حاليا إعادة رصف وتطوير الشوارع داخل المدينة، عقب الانتهاء من مد شبكات المرافق والخدمات العامة، كما أن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، يقوم بجولات مفاجئة بشكل مستمر لمتابعة الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ، مع الإسراع فى إنهاء كافة الأعمال  بالشكل اللائق والحضارى،  تيسيراً على المواطنين واستعداداً لاستقبال موسم الصيف السياحى.
 
وأوضح المهندس أحمد على، أن محافظة مطروح ستشهد تطورات كبيرة من حيث المظهر السياحي وتوفير الخدمات وإقامة ممشى فى أكثر من منطقة، وممشى سفلي بمحاذاة كورنيش المدينة، وتحويل ألسنة حماية الشواطئ لمشايات سياحية داخل الشواطئ، بالإضافة إلى إنشاء كورنيش جديد بطول 10 كيلومتر، يربط بين شاطئ كليوباترا بشاطئ الأُبَيض، غربي مدينة مرسى مطروح، كما يجري تنفيذ  أعمال تطوير حديقة الغزالة أمام الديوان العام، وحديقتي راضى والعوام، ومجمع كليوباترا الترفيهي، بشكل حضاري واستغلالها بدلا من كونها أصول غير مستغله منذ سنوات، بما يوفر أماكن ترفيهية وسياحية جديدة لأهالي المحافظة وزائريها، مع خلق مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح.
 
وأضاف مدر إسكان مطروح، بأنه مقرر الانتهاء من جميع هذه الأعمال، قبل بداية المصيف، كما يجري العمل على إنهاء بعض محاور الطرق الجديدة، لسحب الكثافات المرورية بعيداً عن وسط المدينة خلال الصيف، ومن بينها محور الشهيد مفتاح أبو زيد العشيبي، غربي المدينة الذي يربط طريق القصر الرابط لعدد الشواطئ الشهيرة.
 

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