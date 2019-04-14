video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إجلاء 600 شخص من فرانكفورت بألمانيا لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

الأحد، 14 أبريل 2019 02:47 م
إجلاء 600 شخص من فرانكفورت بألمانيا لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية الشرطة الألمانية ـ صورة أرشيفية
برلين(أ ش أ)
إضافة تعليق

أجلت السلطات الألمانية نحو 600 شخص من منازلهم فى مدينة فرانكفورت، ليتمكن الخبراء من تفكيك قنبلة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية تم اكتشافها فى نهر الماين.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الإخبارية الأمريكية - بأنه تم تفكيك القنبلة اليوم الأحد، تحت الماء كما كان مخططا؛ ما أدى إلى وقوع تفجير عالى ونافورة مياه كبيرة فى النهر.

وكان رجال الإطفاء الألمان قد اكتشفوا القنبلة الأمريكية التى تزن 250 كيلوجرامًا خلال تدريب على الغوص فى نهر الماين يوم الثلاثاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من 70 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية، يتواصل اكتشاف القنابل والذخائر التى يرجع تاريخها إلى تلك الحقبة فى ألمانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألمانيا توجه اتهامات لمواطن بالمشاركة فى مقتل 36 ألف شخص بالحرب العالمية الثانية

المانيا

فرانكفورت

تفكيك قنبله

الحرب العالميه الثانيه




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة