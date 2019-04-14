أ.ش.أ:المجلس العسكرى بالسودان يعلن إحالة وزير الدفاع ومدير جهاز الأمن للتقاعد

الخرطوم أ ش أ

أعلن الناطق الرسمى باسم المجلس العسكرى الانتقالى السودانى الفريق الركن شمس الدين كباشى إبراهيم، إحالة وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد.

وأكد شمس الدين كباشى فى مؤتمر صحفى له مساء اليوم أن هناك ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن مضيفا أنه تم تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات والأمن لافتا الى أنه سيتم إعادة هيكلية مؤسسة محاربة الفساد.

وأوضح فى الوقت ذاته أن تم إعفاء سفيرى السودان لدى واشنطن وجنيف من منصبيهما مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة تقييم البعثات الدبلوماسية فى الخارج وإعادة النظر فى تعيين السفراء .

وشدد على حرص المجلس على التواصل مع الإعلام وذلك لدوره الكبير فى التغيير الذى حدث فى السودان..مبينا أن المجلس تواصل مع عدد من ممثلى الدول لإبلاغهم بالتطورات فى السودان.

وأضاف المسؤول العسكرى السودان أنه تم إطلاق سراح جميع الضباط الذين اتهموا بالمشاركة بالتظاهرات الأخيرة لافتا فى الوقت ذاته إلى أن المجلس طالب من قوى المعارضة تقديم اقتراحاتهم بشأن المرحلة الانتقالية.

وفى هذا الصدد أشار شمس الدين كباشى إلى أنه تم وضع وثيقة لتحديد العلاقة بين الجيش وقوى المعارضة وكشف عن تشكيل لجنة معنية باستلام أصول حزب المؤتمر الوطنى .