video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أ.ش.أ:المجلس العسكرى بالسودان يعلن إحالة وزير الدفاع ومدير جهاز الأمن للتقاعد

الأحد، 14 أبريل 2019 09:24 م
أ.ش.أ:المجلس العسكرى بالسودان يعلن إحالة وزير الدفاع ومدير جهاز الأمن للتقاعد الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع السودانى السابق
الخرطوم أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الناطق الرسمى باسم المجلس العسكرى الانتقالى السودانى الفريق الركن شمس الدين كباشى إبراهيم، إحالة وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد.

وأكد شمس الدين كباشى فى مؤتمر صحفى له مساء اليوم أن هناك ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن مضيفا أنه تم تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات والأمن لافتا الى أنه سيتم إعادة هيكلية مؤسسة محاربة الفساد.

وأوضح فى الوقت ذاته أن تم إعفاء سفيرى السودان لدى واشنطن وجنيف من منصبيهما مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة تقييم البعثات الدبلوماسية فى الخارج وإعادة النظر فى تعيين السفراء .

وشدد على حرص المجلس على التواصل مع الإعلام وذلك لدوره الكبير فى التغيير الذى حدث فى السودان..مبينا أن المجلس تواصل مع عدد من ممثلى الدول لإبلاغهم بالتطورات فى السودان.

وأضاف المسؤول العسكرى السودان أنه تم إطلاق سراح جميع الضباط الذين اتهموا بالمشاركة بالتظاهرات الأخيرة لافتا فى الوقت ذاته إلى أن المجلس طالب من قوى المعارضة تقديم اقتراحاتهم بشأن المرحلة الانتقالية.

وفى هذا الصدد أشار شمس الدين كباشى إلى أنه تم وضع وثيقة لتحديد العلاقة بين الجيش وقوى المعارضة وكشف عن تشكيل لجنة معنية باستلام أصول حزب المؤتمر الوطنى .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أ.ش.أ: المجلس العسكرى بالسودان يطالب القوى السياسية بتقديم مقترحاتها خلال 7 أيام

الجامعة العربية تبدى ارتياحها للخطوات الهامة بشأن تحقيق الانتقال السياسى فى السودان

المجلس العسكرى الانتقالى السودانى

السودان

أخبار السودان

وزير الدفاع السودانى

مدير جهاز الأمن السودانى




لا تفوتك
صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة