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أ.ش.أ: المجلس العسكرى بالسودان يطالب القوى السياسية بتقديم مقترحاتها خلال 7 أيام

الأحد، 14 أبريل 2019 07:32 م
أ.ش.أ: المجلس العسكرى بالسودان يطالب القوى السياسية بتقديم مقترحاتها خلال 7 أيام عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم /أ ش أ /
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طلب المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، من القوى السياسية، تقديم مقترحات ورؤى حول المرحلة المقبلة خلال فترة أقصاها 7 أيام، تشتمل على شروط ومواصفات رئيس مجلس الوزراء، وما إذا كانت الفترة الانتقالية المحددة بعامين كافية أم لا، وشروطهم حول الحكومة المدنية، وتمنى المجلس أن تتوافق القوى السياسية على شخصية قومية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء.

وطلب المجلس من القوى السياسية إعانته بالمبادرات لتسيير أمور البلاد خلال الفترة الانتقالية لتحقيق رغبات الشعب.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكرى الفريق أول ركن عمر زين العابدين، خلال حديثه مع القوى السياسية بقاعة الصداقة اليوم الأحد، إن مهمة المجلس الأساسية تتمثل فى تهيئة مناخ ملائم لكل الكيانات السياسية للتتنافس فيه جو شفاف دون إقصاء لأحد للخروج من الوضع الحالي.

وأكد زهد المجلس فى السلطة، وقال "والله العظيم لولا الرغبة فى الأمن والاستقرار لما تسلمنا السلطة"، مشددا علة عدم سماح المجلس العسكرى لأى شخص أو كيانات بالعبث والتطاول على السلطة بأى سلوك.

من جانبه، قال عضو المجلس العسكرى الفريق جلال الدين الشيخ، إن المجلس يطلب من القوى السياسية مد المجلس بمبادرة ورؤية متكاملة حول الوضع، على أن تكون مكتوبة.

 


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