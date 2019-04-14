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أمن الإسكندرية يضبط 80 طربة حشيش فى حملة أمنية مكبرة

الأحد، 14 أبريل 2019 12:42 م
أمن الإسكندرية يضبط 80 طربة حشيش فى حملة أمنية مكبرة مخدرات-ارشيفيه
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية فى ضبط شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة بدائرة قسمى شرطة أول العامرية وبرج العرب وبحوزتهما
كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام و80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام.
 
كما تم ضبط معهما رشاش عيار 9مم، 3 طلقات نارية مختلفة الأعيرة ومبالغ مالية و2 هاتف محمول ميزان، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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