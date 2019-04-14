"أمريكان إيرلانيز" تمدد إلغاء الرحلات بطائرات "بوينج ماكس" حتى 19 أغسطس

شيكاغو (رويترز)

قالت شركة أمريكان إيرلاينز للطيران، اليوم الأحد، إنها ستمدد إلغاء رحلات الطائرة بوينج 737 ماكس إلى 19 أغسطس، مما سيؤدى إلى وصول عدد الرحلات اليومية الملغاة إلى 115 رحلة أو 1.5 بالمئة من رحلات الشركة اليومية فى الصيف.

وفى رسالة للموظفين والعملاء، قال المدير التنفيذى دوج باركر ورئيس الشركة روبرت آيسوم إنهما يعتقدان أن الطائرة سيعاد اعتمادها مجددا قبل 19 أغسطس، لكنهما يرغبان فى ضمان توافر المصداقية "خلال ذروة موسم السفر ومنح الثقة للعملاء والموظفين فيما يخص خططهم الخاصة بالتنقل" .

وفى مارس ، منعت شركات الطيران بمختلف أنحاء العالم استخدام طائرات 737 ماكس بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا وذلك بعد خمسة أشهر فقط من كارثة مشابهة لطائرة من نفس الطراز لشركة ليون إير الإندونيسية ومقتل جميع ركابها وأفراد طاقهما وعددهم 189 شخصا.

وتملك الشركة الأمريكية 24 طائرة ماكس وتنتظر استلام 16 طائرة أخرى هذا العام، وتطور بوينج تحديثا لأحد برامج التحكم بالطائرة يتعلق بمنع التوقف المفاجئ للطائرة وهو موضع تدقيق فى الحادثين.