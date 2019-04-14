ألف طيار فى شركة الطيران الهندية يتوقفون عن العمل غدا لعدم صرف رواتبهم

رويترز

قال رئيس نقابة الطيارين لشركة الطيران الهندية، جت إيروايز، اليوم الأحد، إن ما يزيد عن ألف من طيارى الناقلة المثقلة بالديون قرروا عدم الطيران، اعتبارا من غدا الاثنين، لعدم تلقيهم رواتبهم فى الثلاثة أشهر الماضية.

وتترنح الناقلة، التى تزيد ديونها للبنوك عن 1.2مليار دولار، منذ أسابيع، ولم تتلق بعد قرضا بقيمة نحو 217 مليون دولار من البنوك الدائنة فى إطار صفقة إنقاذ تم الاتفاق عليها فى أواخر مارس.

وقال كاران تشوبرا، رئيس نقابة الطيارين لرويترز، "لم يتلق الطيارون رواتبهم للأشهر الثلاثة الماضية".

وتفاقمت أزمة جت فى الأسابيع الأخيرة، مع بدء المؤجرين فى إجراءات إلغاء تسجيل طائرات، وهو ما يشير إلى أن خطة الإنقاذ المزمعة لم تهدئ مخاوفهم، وتم عقد اجتماع طارئ لمناقشة وضع الناقلة فى مكتب رئيس الوزراء يوم الجمعة، حضره أيضا وزير الطيران المدنى براديب سينغ كارولا.

وذكرت قناة إي.تى ناو، الإخبارية، مساء يوم الجمعة، أن كارولا قال بعد الاجتماع إن الناقلة لديها أموال لتشغيل ست أو سبع طائرات خلال مطلع الأسبوع، وبعد ذلك سيقرر الدائنون عدد الطائرات التى سيتم تشغيلها بعد منتصف ظهر يوم الاثنين، وأضاف أن الشركة ستجتمع مع مصرفيين غدا الاثنين لبحث ضخ أموال بشكل مؤقت.

وذكر تقرير لصحيفة بيزنس ستاندرد، اليوم الأحد، أن بنوكا دائنة بقيادة بنك الدولة الهندى تدرس مقترحا لضخ عشرة مليارات روبية (144.55 مليون دولار) للحفاظ على بقاء الناقلة.

وأضاف التقرير أن من المتوقع صرف الأموال بعدما تقدم إدارة جت خطة تشغيل توضح فيها كيف ستستخدم تلك الأموال حتى السابع من مايو.

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم بنك الدولة الهندى بخصوص التمويل الطارئ الذى تدرس البنوك تقديمه لجت إيروايز، التى تملك فيها الاتحاد للطيران بأبوظبى حصة نسبتها 24 %.