أبرز استعدادات المديريات التعليمية لامتحانات نهاية العام للنقل فى 7 معلومات

كتب محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية فى الاستعداد لامتحانات آخر العام لطلاب النقل، اليوم السابع يقدم فى 7 معلومات أبرز ضوابط واستعدادات المديريات للامتحانات.



1- الانتهاء من وضع جداول الامتحانات وتحديد مواعيد انطلاق الامتحانات ونهايتها.

2- وضع أسئلة الامتحانات والبدء فى طباعتها وتظريفها.

3- تشكيل الكنترولات ولجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة.

4- مرعاة ما تم تخصيصه للقراءة والإطلاع من مناهج المرحلة الابتدائية خلال وضع أسئلة الامتحانات.

5- جار الانتهاء من مقررات الفصل الدراسى الثانى قبل نهاية العام الدراسى وبدء موسم الامتحانات.

6- بعض المديريات تعقد الامتحان من خلال ورقة الإجابة والأسئلة فى كراسة واحدة لطلاب النقل.

7- توفير أجواء مناسبة للطلاب خلال أداء الامتحان.

