أبرز استعدادات المديريات التعليمية لامتحانات نهاية العام للنقل فى 7 معلومات

بدأت المديريات التعليمية فى الاستعداد لامتحانات آخر العام لطلاب النقل، اليوم السابع يقدم فى 7 معلومات أبرز ضوابط واستعدادات المديريات للامتحانات.
1- الانتهاء من وضع جداول الامتحانات وتحديد مواعيد انطلاق الامتحانات ونهايتها.
2- وضع أسئلة الامتحانات والبدء فى طباعتها وتظريفها.
3- تشكيل الكنترولات ولجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة.
4- مرعاة ما تم تخصيصه للقراءة والإطلاع من مناهج المرحلة الابتدائية خلال وضع أسئلة الامتحانات.
5- جار الانتهاء من مقررات الفصل الدراسى الثانى قبل نهاية العام الدراسى وبدء موسم الامتحانات.
6- بعض المديريات تعقد الامتحان من خلال ورقة الإجابة والأسئلة فى كراسة واحدة لطلاب النقل.
7- توفير أجواء مناسبة للطلاب خلال أداء الامتحان.
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