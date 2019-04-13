4 وزراء تحت قبة البرلمان.. وزير النقل يستعرض خطة تطوير ورفع الطرق الإقليمية

كتب - هشام عبد الجليل

تشهد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب الأسبوع لمقبل، حضور عدد من الوزراء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إليهم والرد على تساؤلات النواب، ومن أبرزها حضور كامل الوزير، وزير النقل للحديث حول تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية.

وتستكمل لجنة الصناعة مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ دولة السودان لقرار رفع الحظر على الصادرات المصرية إليها وعدم وجود إجراءات حكومية لحل هذه المشكلة، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وتناقش اللجنة إستراتيجية معالجة وإدارة المخلفات وتدوير القمامة والاستفادة من الموارد المستخلصة منها فى الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل والطاقة النظيفة وتعزيز العائد منها وإقامة المصانع بتكنولوجيا عالمية فى هذا المجال بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وتواصل لجنة الإدارة المحلية متابعة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، وكذلك الطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى بالإضافة إلى خطة التعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق، بحضور كامل الوزير، وزير النقل.

وتستدعى لجنة الشئون الإفريقية الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطورات اتفاقية منظمة التجارة الحرة الإفريقية، آليات تحرير تجارة السلع والخدمات بين مصر والدول الإفريقية وصولاً لإقامة سوق إفريقية موحدة.