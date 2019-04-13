video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 04:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فى اجتماعات اللجان الأسبوع الجارى..

4 وزراء تحت قبة البرلمان.. وزير النقل يستعرض خطة تطوير ورفع الطرق الإقليمية

السبت، 13 أبريل 2019 03:00 ص
4 وزراء تحت قبة البرلمان.. وزير النقل يستعرض خطة تطوير ورفع الطرق الإقليمية الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب - هشام عبد الجليل
إضافة تعليق

تشهد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب الأسبوع لمقبل، حضور عدد من الوزراء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إليهم والرد على تساؤلات النواب، ومن أبرزها حضور كامل الوزير، وزير النقل للحديث حول تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية.  

 

وتستكمل لجنة الصناعة مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ دولة السودان لقرار رفع الحظر على الصادرات المصرية إليها وعدم وجود إجراءات حكومية لحل هذه المشكلة، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

 

وتناقش اللجنة إستراتيجية معالجة وإدارة المخلفات وتدوير القمامة والاستفادة من الموارد المستخلصة منها فى الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل والطاقة النظيفة وتعزيز العائد منها وإقامة المصانع بتكنولوجيا عالمية فى هذا المجال بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

 

وتواصل لجنة الإدارة المحلية متابعة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، وكذلك الطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى بالإضافة إلى خطة التعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق، بحضور كامل الوزير، وزير النقل.

 

وتستدعى لجنة  الشئون الإفريقية الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطورات اتفاقية منظمة التجارة الحرة الإفريقية، آليات تحرير تجارة السلع والخدمات بين مصر والدول الإفريقية وصولاً لإقامة سوق إفريقية موحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة 9 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية.. أبرزها "حماية البيانات الشخصية"

البرلمان فى جلسته العامة.. الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل وإحالة 9 قوانين للجان النوعية

صور.. رئيس النواب يستقبل رئيس وزراء العراق بـ"البرلمان" بحضور رؤساء لجان نوعية

تعرف على عدد اجتماعات اللجان النوعية للبرلمان خلال الربع الأول من دور الانعقاد

اخبار البرلمان

مجلس النواب

مجلس الوزراء

وزير النقل

وزيرة البيئة




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة