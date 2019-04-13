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وكيل نيابة يحرر محضر بتعدى مواطن عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته

السبت، 13 أبريل 2019 11:10 ص
وكيل نيابة يحرر محضر بتعدى مواطن عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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حرر وكيل نيابة جنوب المنصورة الكلية، محضر بقسم ثانى الزقازيق، يتهم فيه قائد سيارة ملاكى، بالتعدى عليه بالسب والشتم وإحداث تلفيات بسيارته.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من "مصطفى مختار" وكيل نيابة جنوب المنصورة الكلية، أثناء قيادته لسيارته بناحية موقف المنصورة، قام قائد السيارة 123121 ملاكى الشرقية، بالإصطدام به وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وقام بالتعدى عليه بالسب والشتم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6834 جنح قسم ثانى الزقازيق، وتم إخطار النيابة العامة.

 

 


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