وكيل زراعة الغربية: تجهز جدول توزيع الدورة الزراعية لمحصول الأرز لموسم 2019

الغربية – مصطفى عادل

قال المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه جارى العمل على الإنتهاء من توزيع الدورة الزراعية موسم 2019 لمحصول الأرز على مستوى الجمعيات الزراعية ومراكز المحافظة.

واضاف فى بيان أنه جارى عمل كروكيات الدورة الزراعية للأرز و مراجعتها من خلال الإدارة الزراعية بكل مركز على أن تُعرض على إدارة الشئون الزراعية بالمديرية لاعتمادها وسيتم إعلان الدورة بالجمعيات الزراعيه بمنشور رسمى معتمد طبقا للقرار الوزارى رقم 65لسنة 2019 .

وشدد"عبدالجواد" على مقابلة جميع الفلاحين المتضررين من عدم وجودهم بدورة الأرز لهذا العام نظرا لانخفاض المساحة المقررة وفحص شكواهم ومساعدتهم واعطائهم كل مايتعلق بالمحاصيل البديله لمحصول الأرز من إرشادات وطرق زراعة وقيمة العائد من المحصول البديل.

وكشف انه جارى صرف 2شيكارة سماد للموسم الصيفى كجرعة تنشيطية لحين اكتمال الحصر الزراعى وتوزيع الدوره الزراعية على الفلاحين.