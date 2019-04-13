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وفد مصر للطيران يتجه إلى سياتل الأمريكية لاستلام ثانى طائرة "الدريملاينر"

السبت، 13 أبريل 2019 09:57 ص
وفد مصر للطيران يتجه إلى سياتل الأمريكية لاستلام ثانى طائرة "الدريملاينر" مطار القاهرة الدولي -صورة ارشيفية
رسالة سياتل - رحاب نبيل
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رحاب-نبيل
 
 
غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران، متوجها إلى مدينة سياتل الأمريكية، لاستلام طائرتها الثانية من طراز البوينج "الدريملاينر 787-9" ضمن صفقة طويلة الأمد، لشراء 6 طائرات، والتى تم توقيعها بمعرض دبى للطيران عام 2017.

وصرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تخطو بخطى ثابتة نحو التطور والتحديث، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران، فى تبنى خطة تطوير، وتحديث أسطول الشركة، وبالفعل حققت جزءًا كبيراً من هذه الاستراتيجية، ولا تزال مصر للطيران تواصل سعيها  لدعم أسطولها الجوى الذى سيشهد بنهـاية عـام 2020 ضـم "33" طـائرة جـديدة." - (6) طـائرات بوينج دريمـلاينر  B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo..

وتابع عادل: "لدينا شبكة وجهات قوية في المنطقة مع رحلات يومية متعددة، وبإضافة طراز الدريملاينر B787-9  إلى أسطولنا ستعزز موقعنا الريادى فى السوق".

 بدوره، أوضح الطيار أشرف الخولي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه من المقرر أن يتم الاستعانة بهذا الطراز فى رحلات مصر للطيران، للتشغيل على الخط الجديد إلى واشنطن يونيو المقبل، وكذلك فى رحلات تورنتو بكندا وفرانكفورت بالمانيا .

ويتسع هذا الطراز لعدد 309 مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعداً من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed فى درجة رجال الأعمال و 279 مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعدة الفاخرة .

وتعد الطائرة الأفضل فى توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها فى الإقلاع 99 % على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل فى استهلاك الوقود بـ 20%، مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية، وتتميز الطائرة بمقاعدها التى تم تصميمها بعناية، حيث يمكن فردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير، وتتميز بمساحة نوافذها التى تعد أكبر من الطائرات المماثلة، ويمكن للمسافر أن يتحكم فى معدل سطوع النوافذ من خلال ضغطة زر واحدة.

 

 


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