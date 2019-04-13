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وزير خارجية بولندا يصل مطار القاهرة فى زيارة لمصر يلتقى خلالها سامح شكرى

السبت، 13 أبريل 2019 11:18 م
وزير خارجية بولندا يصل مطار القاهرة فى زيارة لمصر يلتقى خلالها سامح شكرى مطار القاهره
كتب هانى عثمان
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وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، باتسيك تشابوتوفيتش، وزير خارجية بولندا ، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها نظيره المصرى سامح شكري.

 

وأوضحت مصادر ،أن وزير الخارجية البولندي وصل على متن رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

 

ويلتقي وزير الخارجية سامح شكري، نظيره البولندي باتسيك تشابوتوفيتش، حيث يتباحثان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعظيمها في مختلف المجالات بخلاف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد شكري ونظيره البولندي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مباحثاتهما.

 


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